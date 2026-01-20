Secciones

Los Reyes visitan el lugar del accidente en Adamuz

Atlas News

Adamuz
Los reyes Felipe y Letizia han visitado este martes el lugar del accidente ferroviario de Adamuz, para visitar los trabajos de emergencia en las vías y los trenes siniestrados. Durante la visita han estado también presentes el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como el ministro de Transportes, Óscar Puente, y otras.

