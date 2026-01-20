Lucía Feijoo Viera

Los reyes muestran a los familiares de las víctimas del accidente en Adamuz "el cariño de todo el país"

Los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, visitaron este martes el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba para interesarse por el estado de los heridos del grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Tras recorrer las instalaciones y conversar con pacientes, familiares y profesionales sanitarios, los monarcas realizaron unas breves declaraciones en las que transmitieron su solidaridad y reconocimiento a todos los implicados en la emergencia. El Rey Felipe VI subrayó "la altísima profesionalidad y dedicación" de los equipos de rescate y del personal médico que actuaron tras el siniestro. "La voluntad de todas las administraciones de arrimar el hombro, de aportar medios y coordinarlo todo es fundamental en una emergencia, para atender lo antes posible a los heridos que pueden salvarse", afirmó. También expresó el dolor compartido por el país: "Lo hemos hecho con el máximo respeto por las víctimas y sus familias, pero con la voluntad de transmitirles el cariño de todos, porque ha sido un golpe muy fuerte, para Córdoba, para Andalucía y para toda España." Por su parte, la Reina Letizia reflexionó sobre el valor de la empatía en momentos de crisis: "Todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe", señaló. "Ese sentido de vulnerabilidad compartida y la respuesta solidaria de tantos profesionales y vecinos, que se han identificado con el dolor ajeno y han ofrecido lo mejor de sí, es algo que también debemos agradecer y valorar."