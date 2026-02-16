Atlas News

Carmen Fúnez, sobre María Guardiola: “En estas negociaciones sobra ruido y falta trabajo serio”

La dirección nacional del PP, en palabras de la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, ha lanzado hoy un mensaje sobre las negociaciones entre el PP y Vox en Extremadura cuando le han preguntado por el cambio de postura de la líder autonómica, María Guardiola sobre el feminismo. "En estas negociaciones sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa", ha afirmado en la rueda de prensa en la sede del PP en la calle Génova.