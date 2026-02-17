Atlas News

Vox acusa a Junts de estar a favor de la "islamización en Cataluña"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha cargado duramente contra Junts tras anunciar la formación de Puigdemont que no apoyará la propuesta para la prohibición del burka y el niqab en España, que el partido de Abascal presenta este martes en el Congreso. Aunque Junts ha anunciado que registrará su propia propuesta en el mismo sentido que Vox, su voto en contra impedirá que salga adelante la consideración de la propuesta de ley. Millán ha acusado a Junts de estar “a favor de la islamización de Cataluña” y de actuar siguiendo una estrategia electoral. “Tenemos derecho a proteger nuestra identidad”, ha dicho Millán, al tiempo que incluía entre las prohibiciones que quieren imponer, la de dar menús halal en las escuelas.