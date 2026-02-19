Sara Fernández

La ermita de San Antonio Abad, joya oculta de Madrid, se prepara para reabrir tras una restauración histórica

Custodiando un auténtico tesoro —para algunos aún desconocido—, la ermita de San Antonio Abad, ubicada en un discreto rincón de Madrid, vive hoy una transformación silenciosa pero profunda. Aunque su fachada está cubierta de andamios, su interior alberga una de las joyas artísticas más valiosas de la ciudad: las obras de Francisco de Goya. Desde una altura de 14 metros, se puede comprobar el estado de la restauración de la cúpula, que prácticamente ha concluido. La intervención, descrita como una rehabilitación integral, busca mejorar la eficiencia energética del edificio, pero sobre todo, salvaguardar la fragilidad de lo que alberga en su interior. Con el cambio de iluminación instalado durante la restauración, el espacio adquiere una nueva dimensión: “Desde aquí y con el cambio de iluminación, uno casi puede imaginarse al propio Goya pincel en mano… una auténtica maravilla que en primavera volverá a abrir sus puertas al público”. La ermita, que permanecerá cerrada hasta la llegada de la primavera, se prepara para una reapertura que no solo será el fruto de un trabajo técnico meticuloso, sino también una invitación a redescubrir un espacio donde el arte, la historia y la devoción se funden en silencio.