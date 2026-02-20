Matías Vallés

El hundimiento del PSOE es más grave que el estancamiento del PP

España cuenta con dos valiosos sondeos para unas generales, las elecciones adelantadas en Extremadura y Aragón, donde los convocantes salieron trasquilados a cambio de iluminarnos sobre el futuro del país. María Guardiola es una Juana de Arco cada vez más chamuscada en la hoguera de Vox, y San Jorge Azcón no consiguió matar al dragón de... Vox.