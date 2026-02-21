EFE

La presentación de la nueva coalición Sumar se desborda de público

La presentación de la nueva coalición entre Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes este sábado en el Círculo de Bellas Artes de la capital se ha desbordado de público, por lo que los organizadores han abierto un nuevo espacio para acoger a parte de la gente que seguía esperando en la calle. El acto se ha retrasado por la gran afluencia de público, ya que a la hora prevista de inicio, a las 11.30, permanecían abajo centenares de personas en una cola que discurría por la calle Alcalá varios metros, desde el Círculo de Bellas Artes hacia las inmediaciones de la Puerta del Sol. Más información