LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Gritos de ‘No a la guerra’ en el acto por el Día de la Mujer

El presidente del Gobierno ha estado presente en el acto del Ejecutivo celebrado en el Museo del Prado con motivo del Día Internacional de la Mujer y en el Auditorio se han podido escuchar gritos con el lema "No a la guerra" que vuelve a ser plena actualidad tras las palabras de Sánchez en su intervención de esta mañana. Más información