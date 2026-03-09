Lucía Feijoo Viera

Abascal llama a Mañueco "canalla" y le cambia el nombre por "Alfonso Fernández Marruecos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha llamado este lunes "canalla" al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha cambiado el nombre a "Alfonso Fernández Marruecos" por "ponerle una alfombra roja" a la inmigración irregular y preocuparse más "por los de fuera". Más información