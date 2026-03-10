Greenpeace despliega una pancarta gigante en la Puerta del Sol con el lema "No a la guerra"
Greenpeace ha desplegado este martes a primera hora una pancarta gigante con el lema "No a la guerra" en la Puerta del Sol de Madrid, en una acción con la que ha querido lanzar un mensaje a los líderes políticos mundiales ante la escalada militar en Oriente Medio.
Últimos vídeos
GUERRA ORIENTE PRÓXIMO
Los restos de un soldado estadounidense caído en la guerra con Irán llegan a Delaware
GUERRA ORIENTE PRÓXIMO