Greenpeace despliega una pancarta gigante en la Puerta del Sol con el lema "No a la guerra"

Sara Fernández

Sara Fernández

PI STUDIO

Greenpeace ha desplegado este martes a primera hora una pancarta gigante con el lema "No a la guerra" en la Puerta del Sol de Madrid, en una acción con la que ha querido lanzar un mensaje a los líderes políticos mundiales ante la escalada militar en Oriente Medio.

