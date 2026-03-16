Lucía Feijoo Viera

Abascal: “Si hay acuerdos programáticos con el PP, entraremos en los Gobiernos de Castilla y León, Aragón y Extremadura”

"Vamos a gobernar en las tres regiones", ha aseverado Santiago Abascal sobre las negociaciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde lograron este domingo 14 escaños, uno más de los que tenían, y vuelven a ser necesarios para que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, sea investido presidente. Eso sí, el líder de Vox ha dejado claro que antes de hablar de cargos será necesario cerrar una negociación programática en los tres territorios. Una labor que, según ha dicho, está "zancadilleando" el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde la sede de Génova 13. Así Abascal ha avisado a los populares de que si no llegan a un entendimiento solo les quedarán dos opciones: o buscar el apoyo del PSOE o repetición electoral. Más información