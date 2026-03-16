Rufián: "Conviene que las izquierdas se pregunten por qué solo hay dos derechas y, en cada provincia, catorce izquierdas"
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido este lunes en Barcelona antes de la presentación del libro "Una crónica republicana desde Madrid", a cargo del exdirigente de Esquerra Joan Tardà, que "conviene que las izquierdas se pregunten por qué solo hay dos derechas y en cada provincia catorce izquierdas".
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