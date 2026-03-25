LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Montero se despide del Congreso con un mensaje al PP: "Ladran, pues cabalgamos"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha protagonizado este miércoles su última sesión de control en el Congreso de los Diputados. Montero se ha mostrado "muy satisfecha" por su labor al frente del Ministerio, asegurando que su prioridad absoluta ha sido siempre "el bienestar general de todos los ciudadanos". Aunque dejará sus funciones ministeriales y las sesiones de control, Montero mantendrá su acta de diputada de forma provisional hasta que se constituya el nuevo Parlamento andaluz, momento en el que iniciará una nueva etapa política en su comunidad autónoma. La vicepresidenta no ha querido abandonar el hemiciclo sin dirigirse a la bancada popular. Ante las críticas de la oposición, Montero ha sentenciado con un rotundo: "Ladran, pues cabalgamos", utilizando la famosa cita para defender los logros del Ejecutivo frente a lo que considera una estrategia de ruido por parte del PP. Más información