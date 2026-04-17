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Ignacio Garriga avanza que Vox tendrá más poder en Aragón que en Extremadura por su mayor crecimiento electoral

Vox exigirá más a Jorge Azcón para formar su acuerdo por el Gobierno de Aragón que lo solicitado a María Guardiola para su pacto en Extremadura. El secretario general de la ultraderecha, Ignacio Garriga, ha advertido de que "la asunción de responsabilidades y la proporcionalidad" estará "sobre la mesa" en las negociaciones entre las dos derechas. Garriga se ampara en "el mejor resultado" en las elecciones de Aragón, con más apoyos para la ultraderecha que los que obtuvo en Extremadura. Más información