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Joan Garriga (Vox) defiende la “prioridad nacional” y asegura que “es español quien nace de padre y madre española”

Joan Garriga (Vox) defiende la “prioridad nacional” y asegura que “es español quien nace de padre y madre española”

Lucía Feijoo Viera

Joan Garriga (Vox) defiende la “prioridad nacional” y asegura que “es español quien nace de padre y madre española”

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PI STUDIO

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El portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, ha defendido el concepto de “prioridad nacional” frente a la denominada “prioridad vecinal” planteada por el presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón. Garriga ha respaldado la aplicación de la prioridad nacional en el acceso a ayudas públicas y a la vivienda, calificándola como “una gran medida”. “Por fin en España se va a aplicar una medida que priorice a los de casa. Es algo esencial”, ha señalado. Preguntado por si el lugar de nacimiento sería un requisito para acceder a estas ayudas, el portavoz ha afirmado que “la nacionalidad española lo establece el Código Civil” y ha añadido: “es español quien nace de padre y madre española”.

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