Lucía Feijoo Viera

Ábalos critica al PP por hacer oposición y un "uso torticero" de la Justicia

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha rechazado este lunes en el Tribunal Supremo contestar a las preguntas del PP, que agrupa las acusaciones populares, al considerar que su presencia en el juicio responde a un "uso torticero de la Justicia" para hacer "oposición al Gobierno". Y de la misma forma se ha negado a responder al interrogatorio de la defensa del acusado Víctor de Aldama, de quien ha puesto en duda su colaboración con la Justicia en busca de atenuantes "disparando a un nivel extraprocedimental" e intentando "politizar una causa eludiendo responsabilidad".