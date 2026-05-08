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Clavijo insiste en que el crucero con hantavirus no debería desinfectarse en aguas de Canarias

Clavijo insiste en que el crucero con hantavirus no debería desinfectarse en aguas de Canarias

Lucía Feijoo Viera

Clavijo insiste en que el crucero con hantavirus no debería desinfectarse en aguas de Canarias

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado hoy su rechazo a que, si es necesaria una desinfección del crucero ‘Hondius’, se haga en las costas canarias. Para Clavijo esto abriría una “ventana” de riesgo que se debería evitar. “¿De dónde entran y salen los equipos que van a desinfectar el barco? Será desde Canarias y esa inseguridad y esa responsabilidad lo pueden hacer en las aguas de Países Bajos. ¿Por qué tienen que hacerlo en las aguas de canarias?”, se ha preguntado.

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