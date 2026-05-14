Lucía Feijoo Viera

Puente celebra la suspensión de Quiles y Ndongo del Congreso: "Es una pequeña victoria"

ministro de Transportes y Movilidad y miembro de la dirección federal del PSOE, Óscar Puente, ha celebrado que el Congreso haya suspendido de manera cautelar la credencial de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo y ha considerado que aunque la medida llega tarde, mejora la democracia. Puente ha hecho estas consideraciones durante un acto electoral en Granada y después de que la Mesa del Congreso acordase este miércoles suspender de manera cautelar la credencial de prensa de los dos agitadores por los altercados registrados en las últimas semanas en la Cámara.