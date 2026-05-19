LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: Eloy Alonso

Mañueco vincula la imputación de Zapatero con Pedro Sánchez

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, considera que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el caso de la compañía aérea Plus Ultra responde a unos hechos "extremadamente graves", también por lo que significa en cuanto a su vinculación con Pedro Sánchez. Tras mostrar su "respeto más absoluto a la independencia judicial", Mañueco ha afirmado que "los hechos son extremadamente graves por lo que significa la imputación por primera vez de un expresidente de gobierno y también por lo que significa en cuanto a su vinculación con Pedro Sánchez".