Lucía Feijoo Viera

Rufián tira de ironía tras el caso Zapatero: "Las legislaturas duran lo que diga el PNV"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tirado de ironía este martes al analizar el estado de la legislatura después de que el PNV haya afirmado que no puede continuar hasta 2027: "Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV". En declaraciones en los pasillos del Congreso, Rufián ha explicado que su partido pediría elecciones anticipadas si se demostrara la financiación irregular del PSOE, "una Gürtel" del PSOE.