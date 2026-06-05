Lucía Feijoo Viera

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Josefina y Maite, las internas que hablarán al Papa en la cárcel de Brians: “Su bendición hará la condena más corta”

El primer acto del segundo día del Papa León XIV en Barcelona le llevará a visitar a la cárcel de Brians 1. Será la primera vez en la historia que un Sumo Pontífice se persone en un centro penitenciario en España, y la segunda visita a una de estas instituciones que Robert Prevost hace en su primer año de papado --ya visitó hace pocos meses la cárcel de Bata, en Guinea Ecuatorial--. En la prisión de Sant Esteve Sesrovires, donde pasará poco más de 20 minutos antes de encaminarse a Montserrat, lo esperarán unas 80 personas. Son algunos de los internos que acuden normalmente a las misas que se dan en las dos cárceles de la zona –Brians 1 y Brians 2– y también algunos de los funcionarios que trabajan en los centros. "Es el acto más emocionante de mi vida", ha resumido Josefina, una de las algo más de cien mujeres internas en Brians 1. Ella, junto a Montserrat, será una de las internas que, brevemente, dirijan unas palabras al Pontífice de Roma.