Lucía Feijoo Viera

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Manolo Lama y Paco González comentan los "goles de la Iglesia" durante la visita del Papa en el Bernábeu

Durante el multitudinario encuentro con la comunidad diocesana de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, el Papa León XIV —conocido por su afición al deporte— presenció una emotiva recreación futbolística protagonizada por jóvenes en el centro del campo. El acto sirvió como metáfora de la labor social de la institución, destacando que "la fe no entiende de pitidos finales". El evento reunió a cerca de 80.000 fieles de las diócesis de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe. La estructura del acto transformó el césped del coliseo madridista en un espacio de convivencia organizado mediante hexágonos, donde se ubicaron representantes de parroquias, hermandades, comunidades educativas y vida consagrada. Asimismo, un trapecio central acogió a delegaciones de migrantes, Cáritas y pastoral social, reflejando la diversidad y el compromiso asistencial de la Iglesia madrileña ante la presencia del Pontífice.