Audiencia de Badajoz

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Vídeo | Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, pide su absolución: "La bromita dura lo que dura"

El abogado de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha sido el segundo en tomar la palabra en esta parte de la sesión del juicio que juzga su presunta contratación irregular en Diputación de Badajoz en 2017. Más información