Lucía Feijoo Viera

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El papa León XIV habla en catalán ante miles de jóvenes en Barcelona

Un joven catecúmeno ha preguntado al Papa "¿cómo descubrir nuestra verdadera vocación en medio de esta corriente?". León XIV dice que son numerosos los jóvenes y adultos que están redescubriendo la fe cristiana. "Contribuye a nuestro crecimiento, madurez, a ensanchar espacios de vida", pero al mismo tiempo, "nos damos cuenta de que necesitamos otra agua para saciarnos más profundamente". "Necesitas un horizonte más grande y esa inquietud es un don que Dios nos ha dado". A continuación, ha hablado en catalán. "Cuando las personas aprenden a detenerse, a dar valor a las cosas importantes [...] dejándose iluminar por el evangelio desarrollan un pensamiento crítico frente a un sistema social que no pone a la persona en el centro y provoca situaciones de injusticias y pobreza". "Creemos que el Espíritu Santo actúa y trabaja silenciosamente en todas las situaciones de la vida y la historia, pero debemos cultivar esta inquietud y hacer espacio [...] Cultivando espacios de silencio y deteniéndonos algunos minutos al día para leer el Evangelio y hablar con Dios". Más información