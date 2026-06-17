Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Feijóo a Sánchez: “Si yo fuera una mala persona solo le diría una cosa: 'Ánimo, Pedro”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado hoy a Pedro Sánchez de ser “un cobarde” que tiene “miedo a la democracia” al no apoyar la enmienda de Junts que le insta a disolver las cámaras y convocar elecciones. “Ya no es que no quiera que votemos en urna, es que no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata”, le ha increpado.