Lucía Feijoo Viera

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El abogado de Ábalos anuncia que pedirán la nulidad de la condena: "La sentencia es irrazonable"

El letrado Marino Turiel, defensor del exministro José Luis Ábalos, ha cuestionado con dureza los fundamentos de la reciente sentencia del 'caso mascarillas', centrando sus críticas en la valoración de las pruebas tecnológicas. Turiel ha denunciado que el tribunal ha realizado un análisis sesgado de las comunicaciones al afirmar que "el uso de los mensajes de los WhatsApp que se están manejando en la sentencia, pese a que no hemos tenido los dispositivos, es bastante elocuente; es un uso absolutamente fraccionado, totalmente tendencial y con omisión de determinados hilos". Por este motivo, el abogado ha adelantado que su equipo jurídico ya se encuentra evaluando detalladamente el texto de la resolución para "pedir una nulidad previa de la sentencia" al considerarla "absolutamente irrazonable". Asimismo, el abogado ha restado trascendencia jurídica a las conclusiones presentadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil durante la investigación, recordando la jurisprudencia existente al respecto. "La UCO es un informe policial que tiene juicios de valor que luego deben ser objeto de probanza en el plenario y, desde luego, la UCO —y lo ha dicho el Tribunal Supremo en muchísimas ocasiones— solo tiene valor de denuncia", ha argumentado Turiel, incidiendo en que existen numerosos elementos en dicho informe que no han quedado acreditados. Finalmente, respecto a la postura de su defendido y los llamamientos a la cooperación, el letrado ha reflexionado sobre el significado de este concepto en el proceso, planteando si realmente existe materia punible o si se está ante un escenario de total inocencia en relación con las afirmaciones de otros implicados.