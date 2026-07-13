Lucía Feijoo Viera

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Pedro Sánchez avisa de que “la emergencia climática mata” durante su visita a Almería

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

El incendio de Los Gallardos parece estar cerca de ser controlado y Pedro Sánchez ha viajado hasta Turre, Almería, para ver de primera mano los efectos del fuego. Allí el presidente del Gobierno ha lamentado la muerte de los vecinos “que son la cara más dramática, más trágica de los incendios”. En Almería se han quemado 7000 hectáreas, aunque el presidente ha elogiado la “operación, unidad y coherencia en la acción en la lucha contra el fuego”. Sin embargo, ha avisado de que “la emergencia climática mata” y solo se seguirá agravando con el paso de los años.