LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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Sémper: "Nosotros queremos que gane España, aunque juegue peor"

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha defendido este lunes las controvertidas declaraciones del expresidente Mariano Rajoy sobre la composición de la selección francesa de fútbol, asegurando que se trata de una obviedad basada en el "sentido común". Sémper ha subrayado que para competir en el combinado galo es un requisito indispensable poseer dicha nacionalidad, restando trascendencia a la polémica y enmarcando las opiniones de Rajoy dentro del carácter "sarcástico" y "sin mala intención" que, a su juicio, caracteriza a sus columnas de opinión, las cuales siempre buscan el beneficio de España. Asimismo, el dirigente popular ha aprovechado su intervención para marcar una clara línea de diferenciación con la postura manifestada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, respecto al torneo deportivo. Sémper ha contrapuesto el deseo del presidente del Gobierno de que se alce con la victoria "el mejor" con la posición de su propia formación, recalcando que el Partido Popular apoya incondicionalmente el triunfo de la selección española bajo cualquier circunstancia, forma o formato, independientemente de la calidad del juego que despliegue sobre el terreno de juego. Más información