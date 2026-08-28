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Illa sobre Ceuta: "Cataluña siempre actuará con solidaridad"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido sin cortapisas a hacer frente al discurso de PP y Vox ante la crisis en Ceuta y las miles de personas migrantes que permanecen en sus calles desde finales de julio. Además de prometer que Catalunya actuará con "solidaridad" y que, por lo tanto, abrirá las puertas a la acogida, ha cargado contra "quienes utilizan el drama humanitario y la emergencia con una mirada cortoplacista y en beneficio propio". Para el president, estos partidos "engañan" a la ciudadanía cuando la sitúan ante el "falso dilema" de tener que escoger entre seguridad y valores humanitarios.