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Saiz carga contra Vox: "Intentan convertir la deshumanización en política"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha criticado al Partido Popular y a Vox por su enfoque deshumanizado ante la crisis migratoria en Ceuta. Durante su intervención, Saiz destacó que el Gobierno ha actuado desde la legalidad y la humanidad, en contraste con las propuestas de la oposición que, según ella, incitan al incumplimiento de la ley. Afirmó que el Ejecutivo ha estado presente en Ceuta, ejecutando un plan integral de desarrollo socioeconómico y manteniendo contacto constante con entidades locales. Saiz también cuestionó la capacidad de los partidos opositores para cumplir con sus responsabilidades y defendió el compromiso del Gobierno con la población ceutí. La ministra concluyó instando a la oposición a condenar la violencia y a ser más solidarios ante la situación extraordinaria que vive la ciudad. Subrayó que la españolidad de Ceuta se defiende apoyando al Gobierno y respetando las instituciones del país.