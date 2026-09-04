Agencia ATLAS / Foto: Armando Álvarez

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Bolaños: “Sánchez es el mejor presidente del Gobierno de la democracia española”

Agencia ATLAS / Foto: Armando Álvarez

Félix Bolaños ha clausurado este viernes la Escuela de Verano de la UGT de Asturias en Oviedo. El ministro de la Presidencia y Justicia ha asegurado que Pedro Sánchez es “el mejor presidente del Gobierno de la democracia española”. “Está sufriendo una persecución cruel. El objetivo es intentar machacarle y deshumanizarle cada día”, ha reiterado Bolaños. Más información