A área da enxeñaría é a única que aínda non atrae a suficientes universitarias na USC. No resto, as mulleres gañan por goleada. Algo que non sorprende, pois elas son as que máis cursan graos universitarios. Sobre todo isto falamos con dúas referentes no eido da ciencia: Mabel Loza, catedrática de Farmacoloxía e coordinaria de BioFarma, e Elena Vázquez, decana de Matemáticas e profesora na usc.