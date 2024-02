Sal si puedes es una ocurrente denominación que nos remite a esa particular situación de “calles muertas” -la entrada y salida es la misma-, antaño muy extendida en los núcleos de población, cuya peculiaridad principal era que se integraban en la servidumbre de las viviendas que las delimitan, que en ocasiones llegaron a privatizarse al haberse convertido en puntos de inseguridad o basureros improvisados. Con mayor o menor amplitud, como en este caso no suelen presentar aspectos arquitectónicos llamativos, teniendo un valor fundamentalmente testimonial de una práctica vinculada al desarrollo orgánico -no planificado- de nuestras viejas ciudades.

No es la única que guarda un origen curioso en la capital gallega. Descubre la toponimia de las calles más emblemáticas de Santiago.