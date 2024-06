Para Estrella Fernández Ferreruela, obtener el graduado de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) a sus 37 años supone dejar atrás “una espinita que tenía clavada desde que dejé los estudios a los 15 años”, ya que aunque durante todo este tiempo sí se ha formado haciendo diferentes tipos de cursos e intentó sacar la ESO por libre, no lo consiguió hasta que “me ofrecieron a través de ECCA, de la Fundación Secretariado Gitano intentarlo, y en cuestión de un año lo acabo de aprobar”.

Feliz y orgullosa, en primer lugar por ella misma, pero también porque “tengo tres hijos, la mayor tiene ahora 15 años, la misma edad a la que yo dejé de estudiar, y qué mejor que predicarle con el ejemplo cuando le digo que no deje de estudiar, que es algo de lo que yo siempre me he arrepentido”. Insiste en que “lo he hecho por mí, por sentirme bien, pero también para motivarle a ella y a mis otros dos hijos porque yo fui muy buena estudiante, nunca repetí curso y me encantaba, pero llegó un momento en el que me harté, solo quería hacer mi vida y estar con mis amigos, y cuando quise retomar los estudios me costó muchísimo, empezaba y volvía a dejarlo”.

Su intención es incorporarse al mercado laboral en el comercio, para lo que cuenta con el respaldo de la fundación en orientación laboral, dentro de un mundo en el que recuerda que “hoy en día también hay empresas en las que si no tienes la ESO, no te cogen”.