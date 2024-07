O concelleiro de Facenda, Manuel César, informou sobre o expediente de utilización de remanentes que levará ao Pleno extraordinario do 31 de xullo cuxa contía ascende aos 6,7 millóns de euros e dos que un dos proxectos é “a compra, se é posible, dunha casa na praza de Mazarelos”, o inmoble que forma parte do arco. César explicou que este edificio é “singular e de interese público”, por formar parte da “única entrada histórica á cidade vella de Santiago que se mantén en pé”. Segundo o concelleiro, a adquisición deste inmoble por parte do Concello de Santiago sería unha operación encadrada “nas políticas de defensa pública de vivenda” do Goberno bipartito e “destinaríase a residencia de alugueiro”.