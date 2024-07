Existen moitos eventos musicais que son para adultos e que teñen espazos para nenos, pero o Revenidas Miúdo é un festival para nenos con algún que outro lugar para os adultos. E onte, domingo 28 de xullo, celebrouse a segunda edición do Miúdo no Monte do Gozo, sendo unha experiencia soleada e calorosa chea de artistas, maxia e xogos. Este evento organizado por Revenidas e patrocinado por Turismo de Galicia, Política Lingüística e Deleite encheuse de familias de toda Galicia, onde moitos agardaron e gozaron a Uxía Lambona, que foi a gran estrela do programa.