Cancelado el festival donde iba a actuar el rapero compostelano Arce

El rapero compostelano Arce no podrá mostrar en Vigo sus nuevos temas porque el Pirata Galiza 2025 ha cancelado su edición prevista para los días 24 y 25 de octubre. El macrofestival de la ciudad olívica se suspende tras "unas ventas que no permiten sostener el evento", según declaran desde la organización.

El mc de Santiago, en el día fuerte

El musico de Santiago, (Pablo) Arce, antes conocido como Perro Viejo, formaba parte del elenco de protagonistas de la jornada fuerte de dicho festival, la del sábado 25 de octubre, junto a Fernandocosta, Lia Kali, Kaze, Ptazeta y Nadalo15. El santiagués tiene temas nuevos como "Coche de choque", cuyo vídeo lanzado durante este mismo verano supera ya las 325.000 visualizaciones, o "Nekora", tema a medias con Al Safir, publicado hace 5 meses. Existía expectación por ver lo que dan de sí esas nuevas canciones en directo porque Arce no se prodiga mucho en vivo.

El viernes 24 de octubre, iban a actuar en el Pirata Galiza 2025: Morad, Hoke, Toteking, Foyone, Nikone (ha colaborado con el mc gallego Hard GZ) e Ill Pekeño and Ergo Pro.

Comunicado

"Sentimos mucho comunicar que la edición de Pirata Vigo 2025 no podrá celebrarse. Tras valorar diferentes opciones, los problemas de calendario y unas ventas que no permiten sostener el evento nos han llevado a tomar esta difícil decisión. Las entradas adquiridas se devolverán automáticamente sin necesidad de realizar ningún trámite adicional por parte de los compradores. Vamos a tramitar la devolución a la misma cuenta asociada a la tarjeta de compra. Lo verás en un plazo de 7 a 15 días hábiles", aseguran en el comunicado del Pirata Galiza 2025

"Agradecemos de corazón a todas las personas que han mostrado su apoyo y confianza en esta edición. Nuestro compromiso es seguir trabajando para regresar en 2026 con más fuerza, presentando una nueva línea y un nuevo formato que no os dejara indiferentes", concluye la nota de sus promotores.

Las entradas para cada día del Pirata Galiza 2025 costaban 35 euros.