Goretti Sanmartin: "Correspóndelle á Xunta, como competente en materia de transporte e turismo, crear unha estratexia para os aeroportos galegos."
Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago, asegurou, en declaracións previas a un acto organizado polo Club Financeiro de Santiago sobre os aeroportos da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal, que lle corresponde á Xunta, como administración competente en transporte e turismo, crear unha estratexia aeroportuaria para o conxunto de Galicia.
