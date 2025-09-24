Juan Manuel Vieites: "O Goberno do Estado, a través de AENA, ten que poñer as taxas adecuadas"

Jesús Prieto

O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, asegurou, en declaracións previas a un acto organizado polo Club Financeiro de Santiago sobre os aeroportos da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal, que é responsabilidade do Goberno do Estado, a través de AENA, facer atractivas as taxas aeroportuarias, así como as frecuencias nos servizos de voo, para atraer empresas que queiran operar nos aeroportos galegos.

