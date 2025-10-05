Ánxela Gippini, durante la lectura del manifiesto: "Israel é inimigo da humanidade toda"
Con la plaza ya llena y las calles aún a rebosar, Ánxela Gippini fue la encargada de leer el manifiesto de la Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina. "Galicia sinte como propio a dor de Palestina, Israel é inimigo da humanidade toda" dijo, entre aplausos. Por ello, pidió un alto al fuego inmediato y una investigación exhaustiva sobre el genocidio, al tiempo que condenó el comportamiento de la Unión Europea.