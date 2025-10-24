Lorena Rey

El alumnado del Xelmírez I también se opone a estar en el instituto en los recreos: «Si no salimos, a clase no asistimos»

Continúan las protestas del alumnado de Bachillerato de Santiago contra la norma de Inspeccción de Educación que les prohibe salir del centro durante el recreo. Este viernes fueron los estudiantes del Xelmírez I los que se han concentrado en las escaleras de la entrada del recinto en su segundo recreo de la mañana, de 12.25 a 12.35 horas, con múltiples pancartas en las que se podían leer: «Inspección abre o portón», «Román espabila xa» o «Ou abres ou saltamos».