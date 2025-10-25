Cedido

Juan José Martínez: "Tras 18 años con las secuelas de un ictus, en Dano Cerebral Santiago entendí que mi realidad era otra y hoy soy feliz"

Usuario de la asociación compostelana desde 2019, Juan José Martínez protagoniza la campaña con la que el movimiento asociativo a nivel estatal conmemora este domingo el Día del Daño Cerebral Adquirido. Afectado desde que a los 32 años sufrió un ictus, su contacto con Dano Cerebral Santiago supuso "volver a nacer porque entendí que mi realidad era otra, y estoy feliz".