Jesús Prieto / Antonio Hernández

Así ha sido la 46ª edición de la Carreira Pedestre

David De la Fuente y Uxía Pérez Bugarín fueron los grandes triunfadores de la 46ª edición de la Carreira Pedestre de Santiago, organizada por EL CORREO GALLEGO. El Obradoiro y unas condiciones climatológicas óptimas coronaron a los dos corredores, que implementaron estrategias muy diferentes para vencer en las calles picheleiras.