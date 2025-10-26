Así ha sido la 46ª edición de la Carreira Pedestre
David De la Fuente y Uxía Pérez Bugarín fueron los grandes triunfadores de la 46ª edición de la Carreira Pedestre de Santiago, organizada por EL CORREO GALLEGO. El Obradoiro y unas condiciones climatológicas óptimas coronaron a los dos corredores, que implementaron estrategias muy diferentes para vencer en las calles picheleiras.
