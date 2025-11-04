A aposta polo sector biotecnolóxico en Santiago reforzarase coa incorporación, nos vindeiros meses, de tres ou catro empresas ao Biopolo de A Sionlla
A aposta polo sector biotecnolóxico en Santiago reforzarase coa incorporación, nos vindeiros meses, de tres ou catro empresas ao Biopolo de A Sionlla. Sumaranse a SunRock, Biopharma, Zinpro e Unirisco, instaladas a medidados do ano 2023 no Centro de Servizos Innovadores para Empresas Biotecnolóxicas (CSIEB). Así o deron a coñecer onte neste espazo o presidente do Consello de Administración de Sionlla Biotech e presidente da patronal do Tambre, José Fernández Alborés, e o reitor da Universidade de Santiago (USC), Antonio López, durante a firma de dous convenios de colaboración para regular as condicións do traslado da infraestrutura de Bioincubatech (Incubadora de Alta Tecnoloxía para o fomento da innovación e transferencia de biotecnoloxía no ámbito da saúde e as tecnoloxías alimentarias ás micropemes) dende as instalacións do edificio Emprendia ao Biopolo. O acordo tamén inclúe o fomento da incubación e a reserva de espazos en condicións preferentes para as empresas xurdidas da institución compostelá.