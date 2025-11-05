Roi Prieto Maceira

Acto de colocación da primeira pedra da Facultade de Farmacia

O reitor da Universidade de Santiago, Antonio López, participa no acto de colocación da primeira pedra da nova Facultade de Farmacia xunto co presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez González, e o membro do equipo redactor do proxecto e director da obra, Pedro Diéguez. Estarán ademais, entre as autoridades confirmadas, o xerente da USC, Javier Ferreira, e a decana de Farmacia, Reyes Laguna.