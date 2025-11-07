@salseo_usc

Un jabalí de gran tamaño pone en riesgo la circulación en el barrio de San Lázaro

En unas imágenes compartidas en la popular cuenta de Instagram, Salseo USC, se puede ver como el jabalí, de un tamaño considerable, se pasea por la calle invadiendo la calzada ante la incredulidad de aquellos que pasaban en ese momento por el lugar, a la vez que pone en grave riesgo la circulación de vehículos. Finalmente y gracias a la intervención de los agentes de la Policía Local de Santiago, el animal fue redirigido hacia la zona de Amio. Más información