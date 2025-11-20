Roi Prieto Maceira

Pistoletazo de salida a la nueva sede del Cesga en A Sionlla para anticipar la «Galicia do futuro»

La Xunta de Galicia y la delegación del Gobierno dieron ayer el pistoletazo de salida a la construcción de la nueva sede del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) en el polígono de A Sionlla. La nueva infraestructura servirá para ampliar las capacidades de las instalaciones actuales. Este edificio albergará el superordenador Finisterrae IV -que multiplica la capacidad del Finisterrae III-, un nuevo sistema de almacenamiento y un nuevo computador cuántico, además de acoger una factoría de Inteligencia Artificial europea enfocada en la salud global valorada en 82 millones de euros. Más información