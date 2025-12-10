Bomberos de Santiago

Así es el making off del calendario de los Bomberos de Santiago y los alumnos del CPEE A Barcia

El compromiso y la profesionalidad del cuerpo de Bomberos de Santiago es algo innegable. Pero además de este sentimiento de responsabilidad, los bomberos compostelanos sacan tiempo para acciones solidarias y sociales, como los simulacros de incendio en centros educativos, su participación en la entrega de los regalos de Navidad a los niños de la asociación Paluso o la que este vídeo quiere resaltar: el calendario solidario junto a los alumnos del CPEE A Barcia. Más información