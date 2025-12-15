Secciones

Huelga de autobuses en Santiago: los piquetes vuelven a impedir salir a los servicios mínimos de Amio

L.R.

La semana arranca en Santiago marcada por una nueva jornada de huelga de autobuses urbanos. Tras el primer paro, convocado el pasado 5 de diciembre —cuando los piquetes impidieron a primera hora la salida de los servicios mínimos desde las cocheras de Amio—, y el del viernes día 12, en el que sí se permitió la circulación parcial de algunas líneas en su horario habitual, este lunes la situación vuelve a repetirse: los piquetes impiden de nuevo la salida de los servicios mínimos.

