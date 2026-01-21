El renacer de este popular festival a media hora de Santiago: regresa con nuevo formato y en pleno Entroido

En "pleno Entroido e con música 100% en galego". Estas son las dos grandes novedades del popular festival de música urbana que se celebra en Touro. Organizado por este concello coruñés, la III edición del Ulla Fest tendrá "novo formato e cambio de datas", según han informado a través de sus redes sociales,

Así, pasará a celebrarse en uno de los días más grandes del Carnaval en Galicia, el viernes, 13 de febrero. Ese día, Touro se convertirá en el epicentro de la música urbana y electrónica con un nuevo enfoque que viene plasmado en el cartel de este año, en el que se homenajea a los Xenerais do Ulla.

De entrada gratuita, el Ulla Fest se celebrará en una carpa climatizada en el Campo da festa de Fonte Díaz, en pleno centro de Touro, a partir de las 20.00 horas.

Artistas del Ulla Fest 2026

Hasta el momento, pues todavía queda por desvelarse al gran cabeza de cartel -cuyo anuncio está previsto para el 5 de febrero-, están confirmados los siguientes nombres:

LG1DO , uno de los artistas del momento en gallego, con grandes hits como Calm Down o Frente a Frente.

, uno de los artistas del momento en gallego, con grandes hits como Calm Down o Frente a Frente. Willow GHZ , es otro de los nombres más potentes de la escena urbana en gallego con temas como Imos Durmir ó Raso, Calma ou Esta Dor Que Teño.

, es otro de los nombres más potentes de la escena urbana en gallego con temas como Imos Durmir ó Raso, Calma ou Esta Dor Que Teño. Lil Sam, es un artista muy querido por la zona, que destaca por su directo y un repertorio con temas como Adoradora ou Outro Bikiño.

Noticias relacionadas