Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones USCLobos en el ruralRobos en AmesEl tiempo
instagram

El renacer de este popular festival a media hora de Santiago: regresa con nuevo formato y en pleno Entroido

De entrada gratuita, el festival se celebrará en una carpa climatizada en el Campo da festa de Fonte Díaz, en pleno centro de Touro, a partir de las 20.00 horas del próximo 13 de febrero

Uno de los artistas confirmados al festival de música urbana de Touro

Uno de los artistas confirmados al festival de música urbana de Touro / Instagram

Lucía Martínez

Lucía Martínez

En "pleno Entroido e con música 100% en galego". Estas son las dos grandes novedades del popular festival de música urbana que se celebra en Touro. Organizado por este concello coruñés, la III edición del Ulla Fest tendrá "novo formato e cambio de datas", según han informado a través de sus redes sociales,

Así, pasará a celebrarse en uno de los días más grandes del Carnaval en Galicia, el viernes, 13 de febrero. Ese día, Touro se convertirá en el epicentro de la música urbana y electrónica con un nuevo enfoque que viene plasmado en el cartel de este año, en el que se homenajea a los Xenerais do Ulla.

De entrada gratuita, el Ulla Fest se celebrará en una carpa climatizada en el Campo da festa de Fonte Díaz, en pleno centro de Touro, a partir de las 20.00 horas.

Artistas del Ulla Fest 2026

Hasta el momento, pues todavía queda por desvelarse al gran cabeza de cartel -cuyo anuncio está previsto para el 5 de febrero-, están confirmados los siguientes nombres:

  • LG1DO, uno de los artistas del momento en gallego, con grandes hits como Calm Down o Frente a Frente.
  • Willow GHZ, es otro de los nombres más potentes de la escena urbana en gallego con temas como Imos Durmir ó Raso, Calma ou Esta Dor Que Teño.
  • Lil Sam, es un artista muy querido por la zona, que destaca por su directo y un repertorio con temas como Adoradora ou Outro Bikiño.

Noticias relacionadas

  • Kike Varela, el popular DJ y productor compostelano conocido, especialmente, por sus temas Muiñeira de Chantada, Micaela o Meigallo.
  • MOVINFAST, es otro de los artistas confirmados. Ha participado en temas de grandes nombres del panorama urbano actual como Dirty Suc o Danni Ble.
  • DJ Capy, DJ local, será el anfitrión del Ulla Fest, acercando ritmos variados que marcarán el pulso de la fiesta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents